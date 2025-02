Software per le comunicazioni dei dipendenti - App più popolari - Isole Turks e Caicos

ChangeEngine

changeengine.com

Elevare i leader delle persone affinché offrano ai dipendenti i momenti che contano di più. La sfida che i leader delle persone devono affrontare è che il processo di progettazione dell’esperienza dei dipendenti si svolge su team distribuiti, sistemi HR disparati e, in molti casi, fogli di calcolo e powerpoint. Una volta lanciati i programmi per le persone, c'è un brusio iniziale, poi vengono nascosti sotto il tappeto in sessanta giorni e passano al prossimo bisogno scottante. Creare ed eseguire programmi di eccellenza per trattare i dipendenti come clienti interni è estremamente manuale e dispendioso in termini di tempo: includono molte parti in movimento come obiettivi, branding, contenuti, comunicazioni, sequenza temporale, premi e ROI. Nell’ambiente di lavoro ibrido non esiste un modo efficace per gestire questa situazione. Siamo qui per cambiare questa situazione: il nostro obiettivo è elevare il ruolo dei leader delle persone ovunque e aiutarli a sostenere l’utilizzo dei programmi per le persone nel tempo. Stiamo dando loro la possibilità di mostrare l'impatto delle organizzazioni individuali al loro team di leadership e al consiglio di amministrazione, aiutandoli al tempo stesso a ottenere il consenso dei dirigenti e a sbloccare più budget internamente per sperimentare e gestire programmi innovativi per le persone.