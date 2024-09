Software per le comunicazioni dei dipendenti - App più popolari - Samoa americane Più popolari Aggiunti di recente

Il software per le comunicazioni dei dipendenti personalizza e fornisce comunicazioni interne come newsletter, blog, feed di notizie e aggiornamenti in tutta l'azienda. Spesso le informazioni contenute nelle newsletter dei dipendenti non sono rilevanti per tutti, il che porta a un disimpegno nei confronti degli aggiornamenti sulla leadership. Questo software consente ai leader aziendali di segmentare le comunicazioni in base al reparto, all'ubicazione e alla posizione, garantendo che i messaggi siano pertinenti ai destinatari. Inoltre, supporta vari dispositivi, consentendo alla leadership di personalizzare i metodi di consegna, il che aumenta la probabilità di coinvolgimento dei dipendenti con il contenuto. Queste funzionalità di comunicazione sono spesso integrate in piattaforme più ampie di supporto ai dipendenti e abbinate a strumenti come il coinvolgimento dei dipendenti e il software di tutela dei dipendenti. Sebbene il software Intranet dei dipendenti possa includere alcune funzionalità di comunicazione, in genere non dispone delle capacità di personalizzazione profonda e di monitoraggio del coinvolgimento dei software di comunicazione dedicati ai dipendenti.