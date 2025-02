Software per la tutela dei dipendenti - App più popolari - Tagikistan

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli è una pluripremiata piattaforma SaaS di marketing e vendita. Attraverso un'interfaccia bella e intuitiva, SoAmpli aiuta le aziende a trasformare il proprio team di vendita in star delle vendite social, aumentando le vendite e rafforzando i marchi. La piattaforma SoAmpli facilita la creazione di uno spazio centralizzato in cui i responsabili del marketing e dei social media possono distribuire rapidamente contenuti completamente approvati e al 100% in linea con il marchio al proprio team di vendita e ai dipendenti, rendendo estremamente facile per gli utenti pubblicare o programmare anticipo - contenuti aziendali sui propri profili social personali. Gli utenti possono allegare una serie di account di social media al proprio profilo SoAmpli, inclusi Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Tutti i collegamenti vengono abbreviati automaticamente, il che consente di seguire il loro viaggio attraverso il web e riportare informazioni relative ai clic, al numero di condivisioni e alla portata complessiva. Le aziende possono quindi raccogliere informazioni uniche con le statistiche in tempo reale e i dashboard scaricabili di SoAmpli per aiutare a misurare il successo e mostrare il ROI dei contenuti social. Entro 30 giorni, SoAmpli può generare il 30% in più di prospecting rilevante per le aziende, aumentando e mettendo in mostra il ROI dei loro contenuti digitali, acquisendo al contempo informazioni uniche e accedendo a nuovi percorsi non ancora sfruttati per commercializzare sui social media. Allo stesso tempo, SoAmpli aiuta a colmare il divario altamente costoso tra le discipline del marketing e delle vendite, fornendo in modo efficace al team di vendita i contenuti – creati dal marketing – per concludere più affari e promuovere relazioni più forti sui social media.