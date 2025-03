Software di notifica di emergenza - App più popolari - Città del Vaticano

iLobby

Ilobby è il leader globale nella gestione delle strutture e dei visitatori per imprese complesse e industrie regolamentate. Distribuito su oltre 6.000 siti in tutto il mondo, la piattaforma di Ilobby FlityOos alimenta gli ambienti di lavoro complessi ottimizzando e automatizzando i processi chiave delle strutture per ottenere la conformità normativa, applicare protocolli di sicurezza e guidare i requisiti di sicurezza del sito. FacilityOS è una piattaforma di gestione delle strutture end-to-end, composta da più moduli indipendenti per la gestione dei visitatori, la gestione delle emergenze ed evacuazione, del controllo di accesso ai visitatori e degli appaltatori fisici e alla raccolta e alla verifica dei pacchetti. Questi potenti moduli affrontano aree funzionali specifiche e, se utilizzati in combinazione, forniscono una struttura di gestione olistica e olistica completamente integrata. Gestione dei visitatori Precaricati e preconfigurati su hardware a livello aziendale, flingine dei visitatori e automatizza la gestione dei visitatori in modo da poter migliorare la sicurezza, la sicurezza e la conformità sul luogo di lavoro. Gestione delle emergenze ed evacuazione Le emergenze migliorano l'efficienza e la velocità delle evacuazioni e ottimizza la preparazione alla gestione delle emergenze. Ridurre il rischio, ridurre al minimo i tempi di inattività ed evitare costose sanzioni con avvisi di emergenza digitalizzati, evacuazioni e reporting. Identità fisica e la gestione dell'accesso Securityos estende i vantaggi del controllo degli accessi a visitatori, appaltatori e altri ospiti temporanei che consentono di emettere in modo sicuro, tenere traccia e gestire l'accesso alle strutture fisiche. Semplificare e automatizzare il provisioning delle autorizzazioni aumentando il controllo e la visibilità. Gestione dei pacchetti e della consegna Rendi il monitoraggio e la gestione dei pacchetti in arrivo semplici e sicuri con le consegne. Gestire le consegne, tenere traccia dei materiali, verificare e accettare i pacchetti, vedere tutte le consegne a colpo d'occhio e altro ancora. Alimentato da una comprovata tecnologia, persone e processi, Ilobby sta reinventando il modo in cui le organizzazioni possono mantenere le loro persone e le loro strutture sicure, sicure e conformi.