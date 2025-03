Software di pagamenti integrato - App più popolari

Railsr

I consumatori desiderano esperienze completamente coinvolgenti e senza attriti e si aspettano che i brand offrano le campagne di coinvolgimento migliori, più personalizzate e distintive. Railsr è entusiasta di consentire ai marchi di creare esperienze finanziarie rilevanti per favorire il coinvolgimento e la fidelizzazione dei clienti. Ritiene che l’economia finanziaria integrata sia un modo fondamentalmente diverso di creare relazioni tra aziende e consumatori. Railsr ha creato una categoria unica nel settore dei servizi finanziari: esperienze finanziarie integrate. Lo ha sviluppato per consentire ai propri clienti di aiutare il consumatore finanziario, per offrire maggiore inclusione e libertà. Railsr è un pioniere di un nuovo modo di vedere come i servizi finanziari possano potenziare e liberare. Offre un nuovo approccio ai marchi per sfruttare la potenza della finanza incorporata attraverso una piattaforma chiavi in ​​mano a basso costo. Fornisce finanziamenti integrati nel percorso digitale di un marchio, progettato come un ecosistema finanziario integrato verticalmente, a partire dalla banca centrale o dallo schema di pagamento (ad esempio Visa) e termina con un'esperienza digitale completamente integrata. Visita railsr.com e scopri come possiamo aiutarti o contattaci tramite il nostro modulo: www.railsr.com/start-your-experience