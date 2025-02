Software di pagamenti integrato - App più popolari - Svezia

BlueSnap

La piattaforma Armatic migliora la potenza del tuo software contabile/ERP esistente e del tuo sistema CRM esistente con automazione del flusso di lavoro, potente business intelligence e funzionalità di comunicazione tra reparti completamente integrate per automatizzare le attività in finanza, vendite, supporto, risorse umane e operazioni. 1. Automazione finanziaria e di fatturazione (AR, AP, fatture, abbonamenti, pagamenti): le raccolte AR completamente automatizzate riducono drasticamente i tempi di pagamento (DSO). Il nostro motore di regole avanzato fornisce automaticamente il messaggio giusto al momento giusto, garantendo la massima probabilità di pagamento e consentendo al tempo stesso una comunicazione tempestiva ed efficiente con il cliente. Non tenere mai conto del pagamento di un altro fornitore, assegnare le fatture fornitore per la revisione e l'approvazione. Sfrutta il nostro motore di automazione e approvazione del flusso di lavoro per indirizzare tutte le tue fatture verso pagamenti ottimizzati. Abilita abbonamento/fatturazione ricorrente, fatturazione in avanzamento, creazione di fatture, pagamenti automatici, piani di pagamento, penali per ritardi, coupon, fatturazione online e portali clienti interattivi, il tutto integrato e sincronizzato con i tuoi attuali sistemi di contabilità e CRM. La tokenizzazione dei pagamenti e il recupero automatizzato dei pagamenti non riusciti garantiscono che nessun pagamento venga perso e che tutti i dati siano al sicuro. 2. Automazione delle vendite e del successo (QTC, CPQ, NPS, eSign): automatizza i preventivi per i potenziali clienti, controlla i prezzi e chiudi le trattative più velocemente con le nostre funzionalità QTC e CPQ. Tutto, dalla creazione di un preventivo alla raccolta di contanti dai clienti. Consenti al tuo team di vendita e di successo di gestire il processo QTC ed eliminare i colli di bottiglia dei dipartimenti. Basta con i ripensamenti: lascia che il tuo team di vendita gestisca tutti gli aspetti della creazione di un nuovo contratto all'interno di un quadro chiaramente definito: dal preventivo alla firma elettronica e al pagamento. Condividi tutti i dati storici delle comunicazioni, file, documenti, fatture e contratti con tutto il tuo team dal responsabile clienti. Utilizza il contact center integrato di Armatic per comunicare con i tuoi clienti. Sfrutta il motore Armatic Net Promoter Score per unirti ad aziende che sono cresciute 2 volte più velocemente rispetto alla concorrenza. Consenti ai tuoi team di prendere decisioni migliori supportate dal feedback dei clienti. 3. Automazione del capitale umano (eNPS, tutela dei dipendenti, contratti, eRecord): misura e migliora la soddisfazione dei tuoi dipendenti con l'NPS dei dipendenti Armatic. Crea cicli di feedback comunicativi con i tuoi dipendenti per promuovere la fidelizzazione e il coinvolgimento dei dipendenti. Amplifica la portata sociale della tua azienda con l'Employee Advocacy. Sfrutta i social network dei tuoi dipendenti, fornendo loro un modo semplice per condividere le informazioni aziendali approvate. I post social della tua azienda raggiungono un gran numero di potenziali clienti e potenziali nuove assunzioni. Fornisci al tuo team HR e ai manager della tua organizzazione una soluzione per firmare elettronicamente, archiviare e gestire in modo sicuro tutti i contratti dei dipendenti. Condividi tutti i dati storici delle comunicazioni, i file, i documenti, i contratti dei dipendenti e gli NDA con tutto il tuo team. Il gestore dei contatti dei dipendenti di Armatic fornisce al tuo team un accesso facile e immediato a tutte le informazioni rilevanti sui dipendenti, inclusi dati di comunicazione, contratti e note relative alle risorse umane.