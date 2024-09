Software di pagamenti integrato - App più popolari - Armenia Più popolari Aggiunti di recente

Il software di pagamento integrato, noto anche come software di pagamento integrato, consente alle aziende di accettare pagamenti direttamente all'interno dei propri prodotti anziché fare affidamento su una soluzione di pagamento separata. Questo software semplifica l'elaborazione dei pagamenti, aiutando le aziende a ridurre i costi e migliorare l'esperienza del cliente. Le aziende che utilizzano software di pagamento incorporato sono note come facilitatori di pagamento (PayFac) perché agiscono come fornitori di pagamenti. Questo strumento viene utilizzato in vari settori, tra cui fornitori SaaS, mercati, servizi di condivisione di viaggi e consegna di cibo e piattaforme di gioco. Il software di pagamento integrato spesso si integra con il software di gestione degli abbonamenti, che definisce e gestisce i piani di abbonamento per software e servizi, e il software di fatturazione degli abbonamenti, che gestisce la fatturazione per le attività basate su abbonamento.