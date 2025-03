Bold Reports

Il reporting aziendale non deve gravare su un team IT o su un budget. Bolds Reports di Syncfusion trasforma sia il modo in cui un'organizzazione presenta i propri dati sia l'esperienza che i suoi stakeholder hanno lungo il percorso. Con la soluzione locale di Bold Reports, gli strumenti di reporting integrati e l'SDK per il visualizzatore di report, un team può implementare un sistema di gestione dei report veramente moderno con funzionalità avanzate e utenti illimitati. Crea e modifica report con Report Designer, che sfrutta l'esperienza dell'interfaccia utente di Syncfusion per fornire decine di elementi di report, funzionalità interattive, stili accattivanti e opzioni di formattazione personalizzabili. Quindi, utilizza il Report Server per pubblicare ed esportare i tuoi report, gestirne le autorizzazioni di accesso e distribuirli agli utenti sul Web. Quando i report sono disponibili ovunque, le parti interessate pertinenti possono collaborare per prendere decisioni aziendali migliori. Syncfusion è orgogliosa di servire un'ampia varietà di clienti, dai singoli sviluppatori alle aziende Fortune 500. Per oltre due decenni, l'azienda ha perfezionato una delle collezioni più impressionanti di controlli dell'interfaccia utente sul mercato. Nel corso di questo lavoro, ha scoperto la necessità di semplificare il modo in cui le aziende creano, archiviano e condividono report aziendali vitali e ha quindi deciso di creare una soluzione di gestione dei report basata sul web. Il risultato è Bold Reports, che gestisce le minuzie in modo che i creatori di report possano concentrarsi sul quadro generale. Per garantire il successo di ogni cliente, i team di supporto di Syncfusion sono pronti ad assistere in ogni fase. Dall'onboarding alle eventuali sfide di implementazione che potrebbero sorgere, l'azienda si impegna a offrire non solo strumenti, ma competenze. NOTA: le recensioni precedenti potrebbero fare riferimento al nome storico del prodotto