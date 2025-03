Salesboom

salesboom.com

Lavora di più e in modo più intelligente con Salesboom Cloud Sales & CRM. 20 anni come pioniere e fornitore leader di valore di Cloud CRM e Sales Automation Software-as-a-Service. Database clienti Gestione pipeline di vendita Lead, contatti, account, opportunità, campagne, preventivi Avvisi in tempo reale Script di vendita Outlook su CRM e GMail su CRM Punteggio lead, account e opportunità Campagne di raccolta flussi di lavoro Report, analisi e dashboard personalizzabili Moduli Web personalizzabili Sondaggi Vendite mobili App per API iOS e Android e integrazioni con Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe e molti altri. Miglioriamo le vendite con soluzioni cloud point-and-click facili da usare ma completamente personalizzabili che ti tengono aggiornato con le informazioni sui clienti in tempo reale. Ottieni un sistema costruito per te. Configuriamo il CRM, implementiamo e formiamo gli utenti con i nostri servizi professionali interni. Realizziamo anche personalizzazioni e integrazioni per te. Nuove app mobili per iOS e Android. Crea contatti e salva messaggi di posta elettronica nei tuoi Contatti, dal tuo account di posta elettronica, con i nuovi plug-in di posta elettronica per Microsoft 365 Outlook e Gmail. Uniamo tutte le vendite, il marketing, il servizio clienti, il Quote to Cash, tutto in un'unica semplice piattaforma preintegrata e completamente personalizzabile dagli utenti aziendali senza codice, con la facilità del punta e clicca. Perfetto sia per le piccole e medie imprese che per le grandi imprese.