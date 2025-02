Software di monitoraggio della posta elettronica - App più popolari - Tunisia

NetHunt

Nethunt è uno strumento di automazione delle vendite che vive letteralmente all'interno delle tue app di Google Workspace. Aiuta i team di vendita a gestire lead, alimentare le relazioni con i clienti, a monitorare i progressi delle vendite e a chiudere più affari. Maggiori informazioni su Nethunt CRM 🙂 Organizza la tua base di clienti Usa le funzionalità CORE CRM in Nethunt per organizzare la tua base di clienti nel modo più efficiente. ✓ Dì addio alla noiosa immissione dei dati per sempre. ✓ Usa la funzione di prevenzione duplicata di Nethunt per mantenere i dati puliti in ogni momento. ✓ I campi richiesti sono orologi sui tuoi dati per assicurarti di avere ciò di cui hai bisogno. ✓ La tua base di clienti è conservata in modo sicuro in un posto, protetto da perdite o occhi indiscreti da una corretta gestione dell'accesso. 📞 Cattura nuovi cavi attraverso più canali Nethunt CRM è integrato con più strumenti che consente di ottenere nuovi lead da diverse fonti e di archiviare la comunicazione all'interno dei record CRM. ✓ Crea nuovi lead da chiamate in entrata e in uscita ✓ Trasforma le chat del sito Web in nuovi lead ✓ Ottieni nuovi lead da piattaforme di social media ✓ Aggiungi nuovi lead a CRM dai messaggeri ✓ Acquisisci lead da moduli Web personalizzati 📋 Lead segmentati e basi dei clienti Abbattere la tua base di clienti in segmenti mirati per inviare tiri personalizzati utilizzando vari macro: titolo di lavoro, necessità, dimensioni dell'azienda e altro ancora. ✓ Utilizzare filtri e viste personalizzate per segmentare i contatti. ✓ Salva un numero illimitato di segmenti per te o condividi con la squadra. ✓ Chiedi a questi segmenti di aggiornare automaticamente quando i nuovi utenti corrispondono a determinati parametri. 💲 Costruisci la pipeline di vendita Trasforma i contatti in lead e spingili verso il basso la bella pipeline funzionale. ✓ Aggiungi nuove offerte, il loro valore, la probabilità di chiusura e la data di chiusura prevista. ✓ Traccia le offerte di progressi attraverso le fasi della pipeline. ✓ Conosci le entrate bloccate in ogni fase della pipeline ✓ Lead bloccato in spot e come spingerli verso l'acquisto. ✓ Crea una o più condutture personalizzate per i tuoi prodotti e servizi. ✓ Costruisci previsioni di cui ti puoi fidare. ⭕ Gestisci compiti Organizza il tuo giorno di lavoro e gestisci il carico di lavoro del tuo team. Tutto all'interno di Gmail. ✓ Gestisci le attività e collabora con la tua squadra all'interno di Gmail. ✓ Assegnare le attività automaticamente in base a determinati criteri o algoritmo round-robin. ✓ Collegare le attività a e -mail e record CRM. ✓ Ricevi le attività quotidiane digest per pianificare la giornata. 🤖 Automatizza i processi di vendita in Gmail Nethunt CRM consente agli utenti di automatizzare l'intero processo di vendita, dall'acquisizione dei lead alla fase di pipeline delle offerte alle notifiche. ✓ Cattura di cavi da diverse fonti e aggiungerli nel tuo CRM. ✓ Assegnare i manager ai lead e impostare auto-riuti personalizzati. ✓ Dare priorità ai lead automaticamente a seconda del loro comportamento ✓ Imposta sequenze per coltivare i lead. ✓ Collegare automaticamente conversazioni e -mail, chat, chiamate ai profili CRM. ✓ Avere un algoritmo muoversi un vantaggio alla fase di pipeline successiva in base alla risposta del piombo. ✓ Crea attività automatiche per la squadra. ✓ Imposta le notifiche al team quando si verificano importanti cambiamenti in cantiere. ✓ Automatizzare l'inserimento dei dati. ✉️ Automazione e -mail ✓ Crea modelli di posta elettronica personali e condivisi in Gmail. ✓ Scrivi e -mail ripetitive facilmente e rapidamente. ✓ Personalizza i modelli di posta elettronica con campi personalizzati. ✓ Utilizzare modelli di posta elettronica in corrispondenza e -mail giornaliera, campagne e -mail o sequenze di e -mail automatizzate. 📩 Tracciamento e -mail Traccia la tua email si apre e fa clic in Gmail. ✓ Sapere se, quando e quanto spesso il ricevitore vede le tue e-mail in tempo reale. ✓ Sapere quando le persone aprono le tue e -mail per fornire approfondimenti per la tua squadra. ✓ Dare la priorità ai lead in base a quante volte aprono e -mail o fai clic sui collegamenti. ✓ Utilizzare il monitoraggio e -mail per e -mail regolari, campagne e -mail e sequenze di e -mail automatizzate. 🔁 campagne di posta elettronica Invia campagne e-mail e campagne di follow-up in Gmail. ✓ Invia campagne e -mail a segmenti personalizzati o tutta la tua base di clienti. ✓ Imposta e-mail di follow-up su campagne e-mail precedenti. ✓ Monitorare le statistiche delle campagne: apre, clic, annullamenti, rimbalzi e risposte. ✓ Invia campagne di posta elettronica tramite Gmail, Nethunt SMTP o il tuo server SMTP. 📊 Rapporti sulle vendite Tieni traccia delle metriche aziendali chiave e delle prestazioni del team con rapporti in Nethunt CRM. ✓ Traccia l'efficacia dell'intero team e ogni manager separatamente: il numero di e -mail inviate, presentazioni fatte, chiamate fatte, ecc. ✓ Analizzare la crescita del business rispetto ai periodi precedenti: il numero di accordi chiusi e le entrate generate. ✓ Analizzare le entrate rompendole da parte di un manager, con un determinato prodotto, per paese, ecc. ✓ Traccia la tua quota. ✓ Analizzare i motivi per la perdita di affari. ✓ Costruisci una previsione di vendite di cui ti puoi fidare.