Software di monitoraggio della posta elettronica - App più popolari - Isole Salomone

Salesmate

salesmate.io

La maggior parte dei CRM sono rigidi, inflessibili e costano molti soldi alle organizzazioni e Salesmate risolve esattamente questi punti critici. Salesmate è una soluzione flessibile, personalizzabile ed economica per più team della tua organizzazione. La piattaforma risolve questi problemi offrendo strumenti integrati, risparmiando sui costi delle integrazioni ed elevate capacità di personalizzazione. Il nucleo di Salesmate è il modulo CRM, in cui i team di vendita, marketing e successo possono gestire contatti, lead, clienti, abbonati e attività quotidiane senza sforzo. Con questi elementi essenziali, il modulo CRM viene fornito con strumenti integrati che i team in prima linea possono utilizzare ogni singolo giorno come chiamate, SMS, gestione della pipeline, offerte, conversazioni e molto altro. Uno dei motivi principali per ottenere risultati di vendita più elevati è la capacità di automatizzare le operazioni e risparmiare più tempo per la vendita. È qui che Salesmate offre flussi di lavoro e sequenze. I flussi di lavoro automatizzano attività come l'assegnazione di trattative, l'assegnazione di attività o la comunicazione basata sulla data. Mentre Sequences può inserire i follow-up sul pilota automatico in base ai termini e alle condizioni. E con il primo copilota basato sull'intelligenza artificiale del settore, tutti i membri del tuo team di vendita ricevono un'assistenza personale. "Sandy AI" può prenotare riunioni, creare bozze di e-mail o aggiungere note per te. Tutto quello che devi fare è chiedere! Sappiamo che i team di vendita possono funzionare solo quando i team di marketing generano lead di alta qualità. È qui che Salesmate consente ai team di marketing di creare ed eseguire campagne altamente personalizzate e raggiungere un pubblico più ampio. Non solo, i team di marketing possono anche monitorare i visitatori del sito Web, raccogliere lead utilizzando moduli o bot di lead gen, assegnare un punteggio a ogni lead, creare percorsi di marketing e inviare i migliori MQL ai team di vendita per un maggiore successo. Infine, un ottimo team di assistenza clienti può davvero gestire la fidelizzazione, il coinvolgimento e le entrate per l'azienda. Ecco perché Salesmate fornisce strumenti come Live Chat, Chatbot e Caselle di posta condivise per offrire le migliori esperienze ai tuoi clienti. Naturalmente, hai bisogno di informazioni approfondite per prevedere le tendenze, essere agile e prendere decisioni nei tuoi percorsi di crescita. È qui che dashboard, modelli, report personalizzati e approfondimenti ti offriranno tutto ciò di cui hai bisogno per vedere cosa sta succedendo ai tuoi team e alla tua azienda. Dalla generazione di lead alle esperienze cliente di prim'ordine, Salesmate ha qualcosa per tutti i membri del tuo team. Salesmate ha una prova gratuita di 15 giorni, in cui puoi esplorare ogni angolo della piattaforma, senza condividere i dettagli della carta di credito. È sicuro, protetto e disponibile per essere provato da tutti i membri del tuo team.