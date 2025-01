Software di monitoraggio della posta elettronica - App più popolari - Arabia Saudita

Outplay

outplayhq.com

Outplay è l'unica piattaforma di coinvolgimento delle vendite di cui ogni team di vendita in crescita ha bisogno. Aiuta i rappresentanti a individuare, coinvolgere, monitorare e vendere da un unico posto senza la necessità di destreggiarsi tra più strumenti e pagare più fatture. Outplay offre una sensibilizzazione multicanale potente e personalizzata, automazioni delle vendite in uscita che aumentano l'efficienza, reporting avanzato per approfondimenti basati sui dati e molto di più. Outplay dispone di integrazioni bidirezionali con un'ampia gamma di CRM, caselle di posta e altro per aiutare i team di vendita a prenotare riunioni e monitorare le prestazioni da un'unica dashboard. L'interfaccia utente intuitiva di Outplay e l'assistenza clienti leader del settore consentono ai team di essere operativi rapidamente, per iniziare subito a prenotare riunioni. Non il prossimo trimestre. Con funzionalità rivoluzionarie come la composizione automatica, l'intelligenza conversazionale basata sull'intelligenza artificiale e un database di lead sourcing di milioni di persone, Outplay trasforma l'impegno nelle vendite, senza il cartellino del prezzo elevato. Cambia le soluzioni a più punti e le fatture con Outplay: il servizio di vendita tutto in uno stack per le squadre new age. Ottieni uno strumento integrato di prospezione delle vendite, una piattaforma di coinvolgimento delle vendite multicanale, uno strumento di conversione e pianificazione in entrata e una piattaforma di intelligenza conversazionale per superare i tuoi obiettivi, non i tuoi budget.