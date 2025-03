Delivra

delivra.com

Delivra è una piattaforma di email marketing che aiuta gli esperti di marketing di qualsiasi esperienza ad affascinare e far crescere il proprio pubblico. Con oltre 20 anni di impareggiabile successo tra i clienti, Delivra aiuta le aziende a impegnarsi in conversazioni significative che producono risultati tangibili. La loro attenzione verso soluzioni accessibili ha contribuito a consentire a migliaia di organizzazioni di tutti i settori di assumere il controllo della complessa automazione del marketing e della gestione dei dati. Delivra si adatta a te e fornisce gli strumenti necessari per avere successo in ogni fase del percorso. Pensato per gli esperti di marketing impegnati, Delivra offre una suite completa di funzionalità per aiutare i team a raggiungere i propri obiettivi. Crea e invia facilmente campagne di email marketing di grande impatto con un editor drag and drop personalizzabile. Automatizza le comunicazioni con i clienti tracciando strategicamente un'intera serie di e-mail, determinando quali invii vengono inviati in base a una varietà di azioni, inazioni o tempi degli abbonati. Ottieni maggiore coinvolgimento dal tuo pubblico e raggiungi i clienti al di fuori della loro casella di posta con la segmentazione degli esperti e il marketing via SMS. Che tu stia lavorando B2B, promuovendo un'organizzazione no-profit o pianificando un evento, Delivra fornisce analisi affidabili e supporto continuo per incoraggiare gli utenti ad affinare e perfezionare la propria strategia. Integra un'ampia varietà di CRM, piattaforme di e-commerce e strumenti di analisi web in modo che tutto ciò di cui hai bisogno sia disponibile in un unico posto. Il software si collega direttamente alla tecnologia attuale oppure Delivra crea un'integrazione personalizzata per garantire che tutto funzioni senza intoppi.