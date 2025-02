Software per la creazione di modelli di posta elettronica - App più popolari - Sint Maarten

Maool

maool.com

Maool Email Editor è un semplice editor di posta elettronica con funzionalità avanzate chiave. Ha tutte le funzionalità necessarie per creare un'e-mail visivamente accattivante. Esporta le email sul tuo ESP preferito con un solo clic e porta la tua campagna al livello successivo. Crea e-mail in men che non si dica senza codifica. Creare e-mail con Maool Email Editor è molto divertente. Se inizi da zero, progettare un'e-mail è un compito difficile. Anche se utilizzi uno strumento di progettazione e-mail, consumerà una quantità significativa di tempo ed energia. Maool Email Editor include funzionalità che renderanno la progettazione delle e-mail un gioco da ragazzi. Abbiamo combinato un potente editor di posta elettronica drag-and-drop con modelli e moduli di posta elettronica predefiniti per consentirti di creare email perfette per il tuo marchio. Include tutte le opzioni di personalizzazione per modificare gli stili di testo, immagine, immagine di sfondo, colore, colore di sfondo e così via. Maool Email Editor include pacchetti di posta elettronica su misura per settori specifici. Un pacchetto e-mail contiene tutti i modelli e i moduli necessari per creare un'e-mail. Modelli e moduli predefiniti rendono la progettazione delle e-mail molto più semplice ed efficiente in termini di tempo. Devi semplicemente selezionare il pacchetto di posta elettronica più adatto alle tue esigenze. Crea la tua email come preferisci. Personalizzalo modificando i colori e i caratteri per adattarli allo stile del tuo marchio. Esportalo sul tuo ESP ed è fatto. Disponiamo anche dell'esportazione di posta elettronica con un solo clic, che ti consente di esportare un modello nel tuo fornitore di servizi di posta elettronica preferito. Puoi utilizzare l'esportazione HTML se il tuo ESP non è integrato. Non preoccuparti, al momento disponiamo di alcuni ESP e ne aggiungeremo altri in futuro. Caratteristiche principali: - Pacchetti di modelli specifici del settore Abbiamo analizzato le esigenze di ciascun settore per determinare quali e-mail sono più comunemente utilizzate e quali sono tutti i requisiti in quel settore specifico. Abbiamo studiato scenari di casi d'uso specifici del settore e progettato un pacchetto di posta elettronica all-in-one per quella categoria che soddisfa tutte le esigenze di quel settore. I pacchetti di posta elettronica specifici del settore creati da noi includono una raccolta di modelli comunemente utilizzati e richiesti in quel settore. Al momento disponiamo di alcuni pacchetti di posta elettronica e continueremo ad aggiungerne altri col passare del tempo. Si prega di lasciare i suggerimenti sul pacchetto e-mail nei commenti. - Esportazione con un solo clic in ESP (provider di servizi di posta elettronica) Abbiamo creato una funzione di esportazione con un solo clic che ti consente di esportare modelli in esp. Attualmente supportiamo l'esportazione con un solo clic verso Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost e molti altri in arrivo. Non preoccuparti se hai altri ESP. Abbiamo l'esportazione HTML e puoi utilizzare l'esportazione HTML sul tuo ESP. - Nessuna codifica richiesta Non è necessaria alcuna conoscenza di codifica per creare e-mail con il nostro editor. Abbiamo progettato il nostro editor in modo che sia semplice e facile da usare. Puoi utilizzare il nostro editor per creare email per il tuo marchio. - Piano gratuito per sempre Abbiamo un piano gratuito per sempre che ti consente di utilizzare Maool Email Editor gratuitamente per il resto della tua vita.