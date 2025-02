Software di posta elettronica - App più popolari - Thailandia

HostPapa

HostPapa è una società privata con sede a Burlington, Ontario. HostPapa ha sedi anche in altri 11 paesi in tutto il mondo. In HostPapa consideriamo ognuno dei nostri clienti parte della nostra famiglia. Ecco perché il nostro motto è "Lascia che papà si prenda cura di te!"​ Comprendiamo che i siti web dei nostri clienti sono importanti e che devono poter contare su di noi per garantire che il loro servizio non venga interrotto. Abbiamo creato una solida base per offrire soluzioni di hosting e servizi cloud per le piccole e medie imprese che siano affidabili, facili da usare e orientati al servizio clienti, il tutto a basso costo. In HostPapa, diamo valore ai nostri clienti e riconosciamo la loro necessità di un servizio clienti eccezionale. Non siamo soddisfatti finché non lo sono i nostri clienti! Con HostPapa ottieni: * Pacchetti hosting ricchi di funzionalità *Garanzia di rimborso *Registrazione GRATUITA del dominio *Garanzie di operatività * Base di conoscenza/supporto online * Aiuto con l'utilizzo degli strumenti/configurazione * Funzionalità di e-commerce * App gratuite Con HostPapa puoi contare su: * Servizio clienti dedicato *Attrezzature di qualità * Massima operatività garantita * Strumenti altamente funzionali per l'amministrazione * Il set di funzionalità principali disponibile * Backup sicuri e affidabili * Un partner commerciale solido e onesto