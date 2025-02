Software di firma elettronica - App più popolari - Svezia

Crossware

crossware365.com

Cerchi uno strumento potente che ti consenta di aggiungere firme, dichiarazioni di non responsabilità e branding coerenti e conformi a ogni email che lascia la tua azienda? Il nostro pluripremiato strumento, Crossware Mail Signature (per Microsoft 365, Microsoft Exchange e HCL Domino) è la soluzione che fa per te. Firme eleganti, conformi e personalizzate vengono aggiunte automaticamente a ogni email, indipendentemente dal dispositivo da cui invii. Creare la tua firma perfetta è facile con un semplice editor visivo drag-and-drop oppure diventa un po' più tecnico e passa alla creazione della tua firma in HTML con il nostro editor di codice sorgente. Il nostro strumento di firma viene costantemente sviluppato con l'obiettivo di garantire che le firme siano dinamiche e intelligenti. Ciò significa che è sensibile al contesto e personalizzato per le esigenze specifiche della tua azienda. Puoi creare e applicare regole che controllano quando, dove e come vengono applicate le tue firme con il nostro semplice generatore di regole. Crea rapidamente regole per l'applicazione di firme o blocchi di firma (una parte più piccola della tua firma) basati su campi di Active Directory, indirizzi dei destinatari, date e altro ancora. Se hai bisogno di una regola altamente personalizzata o complessa, puoi anche scrivere regole in C#. Crossware Mail Signature ti consente di controllare chi può modificare ciascuna firma o blocco di firma, ad es. puoi scegliere di consentire solo al team di marketing di modificare la sezione del banner pubblicitario e al team legale di modificare la dichiarazione di non responsabilità legale, mantenendo la tua firma al sicuro da modifiche non richieste. Crossware Mail Signature è stato creato da zero per essere altamente sicuro. Non archiviamo né copiamo le tue e-mail e le elaboriamo in modo sicuro all'interno dei data center di Microsoft Azure. Per maggiore sicurezza, puoi anche specificare il Microsoft Datacenter di tua scelta quando configuri Crossware Mail Signature. Caratteristiche: - Aggiungi loghi, grafica, banner pubblicitari, icone di social media, campi Active Directory, dichiarazioni di non responsabilità e testo alle intestazioni e ai piè di pagina delle tue email. - Applica le tue firme quando, dove e come vuoi con regole potenti. - Firme su ogni dispositivo e client di posta elettronica. - Controlla ogni parte della tua firma, con blocchi controllati separatamente. - Editor di codice visivo/HTML - Anteprima delle firme in tempo reale, in base a destinatari e mittenti. - Visualizza le firme in Outlook e visualizza le tue firme nella posta inviata. - Applicazione di firma intelligente e dinamica - Scegli il tuo Microsoft Datacenter in cui distribuirlo - Modifica ovunque e in qualsiasi momento con il nostro editor basato su browser Scopri cosa ci rende la soluzione di firma leader a livello mondiale: inizia subito la tua prova gratuita!