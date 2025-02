Servizi di posta elettronica - App più popolari - Tunisia

Gmail

Gmail è un servizio di posta elettronica gratuito sviluppato da Google. Gli utenti possono accedere a Gmail sul Web e utilizzare programmi di terze parti che sincronizzano i contenuti e-mail tramite protocolli POP o IMAP. Gmail ha iniziato come un rilascio beta limitato il 1 ° aprile 2004 e ha terminato la fase di test il 7 luglio 2009. Al lancio, Gmail aveva un'offerta iniziale di capacità di archiviazione di un gigabyte per utente, un importo significativamente più elevato rispetto ai concorrenti offerti al momento. Oggi il servizio viene fornito con 15 gigabyte di archiviazione. Gli utenti possono ricevere e -mail di dimensioni fino a 50 megabyte, compresi gli allegati, mentre possono inviare e -mail fino a 25 megabyte. Per inviare file più grandi, gli utenti possono inserire file da Google Drive nel messaggio. Gmail ha un'interfaccia orientata alla ricerca e una "vista di conversazione" simile a un forum Internet. Il servizio è notevole tra gli sviluppatori di siti Web per la sua prima adozione dell'AJAX. I server di posta di Google scansionano automaticamente le e-mail per più scopi, tra cui filtrare lo spam e il malware e per aggiungere annunci pubblicitari sensibili al contesto accanto alle e-mail. Questa pratica pubblicitaria è stata significativamente criticata dai sostenitori della privacy a causa delle preoccupazioni per la fidelizzazione di dati illimitati, la facilità di monitoraggio da parte di terze parti, gli utenti di altri fornitori di e -mail che non hanno concordato la politica per l'invio di e -mail agli indirizzi Gmail e il potenziale per Google Le sue politiche per ridurre ulteriormente la privacy combinando informazioni con altri utilizzo dei dati di Google. La società è stata oggetto di azioni legali riguardanti i problemi. Google ha dichiarato che gli utenti di posta elettronica devono "necessariamente aspettarsi" le loro e -mail siano soggette a elaborazione automatizzata e afferma che il servizio si astiene dal visualizzare annunci accanto a messaggi potenzialmente sensibili, come quelli che menzionano razza, religione, orientamento sessuale, salute o rendicontazione finanziaria . Nel giugno 2017, Google ha annunciato la fine dell'uso di contenuti contestuali Gmail a fini pubblicitari, basandosi invece sui dati raccolti dall'uso degli altri servizi. Per 2018, Gmail aveva 1,5 miliardi di utenti attivi in ​​tutto il mondo.