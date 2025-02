Servizi di posta elettronica - App più popolari - Svezia

Neo

neo.space

Neo è una suite di posta elettronica e crescita progettata per accelerare la crescita online di piccole imprese e imprenditori. Oltre 15.000 piccole imprese si affidano a Neo. Neo è una piattaforma di posta elettronica aziendale all-in-one in cui ottieni un indirizzo e-mail aziendale personalizzato ([email protected]) che corrisponde al nome del tuo marchio e potenti funzionalità che aiutano a far crescere il tuo marchio. Un indirizzo e-mail aziendale aggiunge credibilità e infonde fiducia nei tuoi clienti e nei clienti per il tuo marchio, poiché è basato sul tuo nome di dominio. E la parte migliore? Ti aiuteremo con un nome di dominio adatto se non ne hai già uno! Ottieni anche un sito Web per consolidare la presenza digitale del tuo marchio e non richiede configurazione o codifica. Neo è ricco di una gamma di strumenti insieme a una ricca webmail, tra cui app Calendario e Contatti integrate, email marketing, pianificazione degli appuntamenti e un assistente email AI per scrivere e rispondere a qualsiasi email, conferme di lettura e una serie di altre funzionalità per la produttività e la sicurezza. caratteristiche. Ideale per: Piccole imprese, imprenditori e startup che cercano una suite di posta elettronica completa per interagire in modo efficace con clienti e colleghi di lavoro.