Software per la gestione della posta elettronica - App più popolari - Tagikistan

Leadspicker

leadspicker.com

Leadspicker: la piattaforma SaaS definitiva per la ricerca di lead e la divulgazione via e-mail Migliora il tuo gioco di prospezione aziendale con Leadspicker, una soluzione SaaS innovativa progettata specificamente per operatori di marketing e professionisti delle vendite orientati ai risultati. Con Leadspicker, non devi più destreggiarti tra più strumenti per la ricerca di lead e le campagne e-mail. Questa piattaforma ti offre tutto sotto un unico tetto digitale. Caratteristiche principali: Funzionalità di sensibilizzazione via e-mail: invia campagne mirate ai tuoi potenziali clienti senza sforzo. Con le funzionalità di riscaldamento e rotazione della posta elettronica, puoi garantire che il tuo raggio d'azione abbia la massima efficacia. Corrispondenza e-mail intelligente: niente più congetture! Invia e-mail utilizzando il client che corrisponde al provider di posta elettronica del tuo lead. Sia che il tuo lead utilizzi Outlook o Gmail, Leadspicker abbina e utilizza il client appropriato per tariffe di consegna ottimali. Strumento di prospezione: identifica facilmente potenziali lead in linea con i requisiti della tua azienda. Immergiti in un ricco pool di potenziali clienti e semplifica il tuo processo di targeting. Caccia alle email a cascata: Leadspicker rivoluziona la caccia alle email impiegando un approccio a cascata unico. Grazie alla sinergia con oltre 5 soluzioni di terze parti, garantisce un tasso di successo e una qualità più elevati nell'ottenimento di indirizzi e-mail validi. Offerte speciali: Data-as-a-Service: trovare lead di qualità può essere difficile. Con la funzionalità Data-as-a-Service di Leadspicker, ottieni l'accesso a lead di alto livello direttamente sulla piattaforma, pronti per la divulgazione. Campagna di vendita come servizio: dalla prospezione dei dati alla divulgazione via e-mail, lascia che Leadspicker gestisca il lavoro pesante. Come cliente, il tuo focus principale rimane sui lead che mostrano un genuino interesse per le riunioni, garantendo tassi di conversione più elevati.