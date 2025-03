Software di crittografia della posta elettronica - App più popolari - Città del Vaticano

RMail

RPost è un leader globale nei servizi di firma elettronica e sicurezza informatica, specializzato nella crittografia della posta elettronica per la privacy e la conformità, nell'automazione della firma elettronica, nella prova legale della consegna elettronica, nella gestione dei diritti dei documenti e nei servizi basati sull'intelligenza artificiale per prevenire fughe di dati ed e-mail umane. errori di sicurezza. Le piattaforme di sicurezza elettronica RMail, firma elettronica RSign ed e-mail registrate di RPost, basate sull'intelligenza artificiale, hanno ottenuto più di 50 brevetti concessi sulle loro tecnologie principali, avendo ricevuto premi e riconoscimenti internazionali, tra cui il World Mail Award for Best in Security, Initiative Premio Mittelstand per la migliore innovazione nell'IT in Germania e APCC Top Choice per la conformità alla privacy dei dati e-mail GDPR. Più di 25 milioni di utenti hanno usufruito dei servizi di tracciamento, prova, crittografia, firma elettronica, certificazione, condivisione e protezione di RPost per oltre un decennio in più di 100 paesi. I maggiori clienti di RPost sono alcuni dei marchi più rispettati al mondo in tutto il settore e in tutta la geografia. La missione di RPost è aiutare i nostri clienti in tutto il mondo a comunicare ed effettuare transazioni elettroniche nel modo più sicuro, conforme e produttivo possibile e a innovare continuamente i nostri prodotti per supportare le loro esigenze in evoluzione.