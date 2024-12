Più popolari Aggiunti di recente Software di crittografia della posta elettronica - App più popolari - Mozambico

La tecnologia di crittografia della posta elettronica trasforma e protegge le informazioni mentre viaggiano attraverso un server di posta elettronica, garantendo che i dati in transito rimangano protetti fino all'identificazione del destinatario previsto. Sebbene la crittografia delle e-mail sia vantaggiosa in vari settori, è essenziale in settori come quello sanitario e governativo, dove le informazioni sensibili, come cartelle cliniche e dati governativi, devono essere crittografate prima di essere condivise. Questi strumenti utilizzano diversi metodi di crittografia per oscurare le informazioni, tutti mirati a impedire l'accesso non autorizzato a dati aziendali sensibili. La crittografia a livello di trasporto protegge dalle intercettazioni, garantendo che le informazioni rimangano private finché non raggiungono la rete di destinazione. La crittografia end-to-end offre ulteriore sicurezza mantenendo i dati crittografati dal momento in cui viene creata l'e-mail fino a quando non vi accedono i dispositivi autorizzati direttamente associati al destinatario previsto.