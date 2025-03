Mailtrap

Mailtrap è una piattaforma di recapito e-mail che consente ai team di sviluppo di testare, inviare e controllare l'infrastruttura e-mail in un unico posto ed è supportata da oltre 150.000 utenti attivi mensili. Mailtrap fornisce tutti gli strumenti necessari per lavorare con le e-mail. Test e-mail: per testare le tue e-mail in ambienti di staging, sviluppo e QA. Invio e-mail: per inviare e-mail sulla produzione. Analisi approfondite: per controllare le prestazioni della tua infrastruttura di posta elettronica. TEST E-MAIL PER UN TEST E-MAIL SICURO Testa le tue e-mail in un ambiente a rischio zero. Mailtrap Email Testing offre un falso server SMTP per intrappolare le tue email di prova. Con gli strumenti forniti, puoi acquisire traffico SMTP, convalidare CSS/HTML, controllare il punteggio di spam e automatizzare il flusso per eseguire il debug e migliorare le tue e-mail prima di inviarle. Sfrutta l'API Mailtrap Email Testing per testare qualsiasi funzionalità relativa alla posta elettronica e condividerla con il tuo team. INVIO DI EMAIL PER RAGGIUNGERE LE CASELLE DI POSTA DEI DESTINATARI Dopo aver ispezionato ed eseguito il debug delle e-mail in fase di staging, utilizza l'affidabile Invio di e-mail Mailtrap per inviare e-mail in produzione. Integralo con la tua applicazione in modo semplice e veloce. Ottieni un'infrastruttura e-mail progettata per offrirti tassi di consegna elevati per impostazione predefinita. CONTROLLA LE E-MAIL CON ANALISI ATTUALI Monitora le tue statistiche e-mail con una dashboard con vista dall'elicottero, report dettagliati e registri e-mail di 60 giorni. Utilizza report settimanali regolari con confronti settimanali per monitorare le tendenze di consegna e gli avvisi critici se i tuoi parametri diminuiscono improvvisamente.