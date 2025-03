Software client di posta elettronica - App più popolari - Turchia

Spike

Spike risolve il caos di comunicazione delle squadre e individui riunendo e -mail, chat di squadra, documenti collaborativi e riunioni in un solo feed. Spike per uso personale: ottieni un'esperienza e -mail migliore con l'app e -mail conversazionale di Spike che trasforma le tue e -mail in chat. È come avere una piattaforma di messaggistica sovralimentata che dà la priorità ai tuoi messaggi più importanti, quindi puoi concentrarti sulle cose più importanti. Usa la tua email esistente e goditi un'esperienza e-mail senza disordine. Spike per i team: chiarezza della comunicazione per i team! Spike offre una suite completa di produttività per i team. Combina chat di team, e -mail, riunioni video, strumenti di intelligenza artificiale e documenti collaborativi in ​​un feed unificato. Comunicare e collaborare senza sforzo con team interni e parti interessate esterne, inclusi colleghi, partner, clienti e venditori, che usano o meno Spike. Spike è il primo servizio di posta elettronica aziendale progettato per interazioni di squadra significative. Mantieni la coerenza del marchio utilizzando il proprio dominio e -mail o acquistando un dominio personalizzato da Spike. Goditi e -mail e messaggistica sicuri, affidabili e archivibili che garantiscono una comunicazione regolare.