Software client di posta elettronica - App più popolari - Figi

Il software client di posta elettronica consente agli utenti di gestire i propri account di posta elettronica tramite un'applicazione desktop. Sebbene funzionino in modo simile ai gestori di webmail disponibili tramite un browser, l'accesso ai client di posta elettronica avviene tramite un programma scaricato. Alcuni fornitori di account di posta elettronica offrono i propri client di posta elettronica, sebbene la maggior parte non fornisca account di posta elettronica autonomamente. Un vantaggio chiave dei client di posta elettronica è la loro capacità di creare una casella di posta unificata per più account di posta elettronica. Sebbene alcuni servizi di webmail possano consolidare le email di più account dello stesso provider, i client di posta elettronica possono raccogliere email di diversi provider in un'unica posizione. Come i servizi di webmail, i client di posta elettronica includono funzionalità di calendario o si integrano con software di calendario esterno, consentendo agli utenti di coordinare facilmente le riunioni e tenere traccia delle date importanti.