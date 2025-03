Software antispam per posta elettronica - App più popolari - Città del Vaticano

Intermedia

intermedia.com

Intermedia è la società di comunicazioni cloud che aiuta oltre 140.000 aziende a connettersi meglio, ovunque, attraverso la nostra piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che include voce, videoconferenze, chat, SMS, contact center, e-mail aziendale e produttività, condivisione e backup di file, sicurezza, archiviazione e altro ancora. Ci impegniamo a eliminare la necessità di più fornitori di servizi di comunicazione con un portafoglio perfettamente integrato di soluzioni di comunicazione e collaborazione intelligenti, incluso il nostro prodotto di punta, Intermedia Unite®, il tutto fornito attraverso un'unica piattaforma altamente affidabile e sicura. Con opzioni contrattuali mensili, una fattura mensile, un punto intuitivo di controllo amministrativo e la certificazione di J.D. Power per l'eccellenza nel supporto tecnico sette volte, Intermedia si impegna a fornire prodotti di livello aziendale ad aziende di tutte le dimensioni attraverso un semplice , Esperienza senza preoccupazioni. In qualità di azienda partner-first, Intermedia lavora per oltre 7.500 partner di canale fornendo una serie completa di programmi, risorse e supporto per aiutarli ad aumentare le entrate e massimizzare il loro successo. I programmi includono il nostro modello Customer Ownership Reseller (CORE™) - che consente ai partner di rivendere, confezionare e gestire le soluzioni Intermedia come se fossero le proprie, beneficiando al tempo stesso di condizioni economiche altamente interessanti e mantenendo la proprietà delle loro relazioni con i clienti - nonché agenti modelli. Intermedia è inoltre orgogliosa di essere l'esclusivo fornitore di piattaforme di comunicazione cloud per NEC, leader nella quota di mercato globale per le comunicazioni unificate con oltre 80 milioni di utenti di telefonia aziendale in tutto il mondo.