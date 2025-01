Software antispam per posta elettronica - App più popolari - Ungheria

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® è un'azienda di sicurezza informatica in rapida crescita focalizzata sulla continua innovazione tecnologica. Dalla sua fondazione nel 2014 a Copenaghen, basata sull'idea vincente dei campioni mondiali di CTF, Heimdal ha registrato una crescita spettacolare costruendo in modo proattivo prodotti che anticipano le tendenze del panorama delle minacce. L'azienda offre una suite di sicurezza multilivello che combina prevenzione delle minacce, gestione di patch e risorse, gestione dei diritti degli endpoint e sicurezza antivirus e della posta che insieme proteggono i clienti dagli attacchi informatici e mantengono al sicuro le informazioni critiche e la proprietà intellettuale. Heimdal è stata riconosciuta come leader di pensiero nel settore e ha vinto numerosi premi internazionali sia per le sue soluzioni che per la creazione di contenuti educativi. La linea di prodotti Heimdal è attualmente composta da 10 prodotti e 2 servizi. La prima categoria comprende Endpoint di prevenzione delle minacce, Rete di prevenzione delle minacce, Gestione di patch e risorse, Gestione degli accessi privilegiati, Controllo delle applicazioni, Antivirus endpoint di nuova generazione, Protezione dalla crittografia ransomware, Sicurezza e-mail, Prevenzione delle frodi e-mail e Desktop remoto. Quest'ultimo è rappresentato da Endpoint Detection & Response, nonché eXtended Detection & Response, o EDR e XDR in breve. Attualmente, le soluzioni di sicurezza informatica di Heimdal sono implementate in più di 45 paesi e supportate a livello regionale da uffici in oltre 15 paesi, da oltre 175 specialisti altamente qualificati. Heimdal è certificato ISAE 3000 e protegge più di 2 milioni di endpoint per oltre 10.000 aziende. L'azienda supporta i propri partner senza concessioni sulla base della prevedibilità e della scalabilità. L’obiettivo comune è creare un ecosistema sostenibile e una partnership strategica.