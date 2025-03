Software per contenuti eLearning - App più popolari

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve aiuta le aziende manifatturiere, della catena di fornitura e del settore sanitario ad accelerare il loro percorso verso la forza lavoro e l'eccellenza operativa abbandonando le istruzioni di lavoro, le SOP e le liste di controllo basate su carta e offrendo miglioramenti in termini di sostenibilità, produttività, qualità e sicurezza. Ciò include i nostri: Controllo dei documenti con Tablet eSign, strumenti di apprendimento rapido basato su video e apprendimento misto. Oltre a ciò, il Marketplace di Nvolve ti consente di accedere a un'ampia gamma di soluzioni dei partner già integrate con Nvolve e pronte all'uso. Il tuo percorso per la forza lavoro connessa inizia con formazione e sviluppo, ma aggiunge valore a tutta la tua azienda. La forza lavoro connessa trasforma il modo in cui le fabbriche e la catena di fornitura sono gestite in molte funzioni e funziona meglio se incorporata in un programma più ampio di forza lavoro ed eccellenza operativa che ti consente di farlo bene la prima volta e ogni volta! Nvolve è per: • Formazione e sviluppo • ESG e sostenibilità • Qualità e OpEx • Salute e sicurezza • Manutenzione e operazioni • Risorse umane Disponibile in 12 lingue diverse, la piattaforma Nvolve è accreditata e convalidata ISO 27001:2017 secondo GAMP5, in linea con l'applicazione delle normative europee EMA e FDA statunitensi che disciplinano la validazione dei sistemi informatici.