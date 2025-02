Software per l'accesso al salario guadagnato - App più popolari - Svezia

Earnin

earnin.com

Assumi, mantieni e migliora la produttività dei dipendenti con il vantaggio Earnin. Earnin è una piattaforma di benessere finanziario appositamente progettata per aiutare i dipendenti a evitare debiti, pagare le bollette, risparmiare per il futuro e ridurre lo stress finanziario consentendo l'accesso alla propria retribuzione mentre lavorano. Il nostro prodotto principale di Cashout supporta i dipendenti di oltre 50.000 aziende negli Stati Uniti e abbiamo fornito accesso a oltre 10 miliardi di dollari di guadagni. La nostra missione è aiutare i dipendenti a vivere una vita finanziaria migliore. La tecnologia Earnin è unica in quanto unico fornitore con integrazione zero necessaria. Ciò significa un'implementazione semplice in pochi giorni. Probabilmente stiamo già aiutando alcuni dei tuoi dipendenti: contattaci per scoprire come. Funzionalità aggiuntive: - Protezione del saldo: i dipendenti ricevono una notifica se il loro saldo bancario scende al di sotto di un determinato importo per aiutarli a evitare una commissione di scoperto. - Budgeting: inseriamo automaticamente le spese ricorrenti per aiutare i dipendenti a vedere quali fatture sono imminenti e a stabilire il budget attorno a loro - Suggerimento: questo è un prodotto di risparmio unico in cui i dipendenti possono facilmente creare barattoli di risparmio personalizzati per risparmiare per un fondo di emergenza, vacanze, istruzione, ecc. .