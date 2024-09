Software di e-merchandising - App più popolari - Armenia Più popolari Aggiunti di recente

L'e-merchandising, noto anche come e-commerce o merchandising digitale, implica la selezione di prodotti o servizi ottimali e la loro presentazione strategica con contenuti adeguati per incrementare le vendite. Proprio come i negozi fisici posizionano strategicamente gli articoli, i software di e-merchandising sono progettati per mostrare i prodotti sui siti web in modo efficace, con l’obiettivo di attirare potenziali acquirenti e incoraggiare acquisti ripetuti. Un e-merchandising efficace migliora il coinvolgimento dei clienti, riduce l'abbandono del sito e favorisce conversioni di qualità. Traendo ispirazione dal tradizionale marketing e merchandising dei prodotti, l'e-merchandising sfrutta l'analisi di vari punti di contatto per offrire esperienze personalizzate, favorendo in definitiva il coinvolgimento, le vendite e la soddisfazione del cliente. In genere, il software di e-merchandising si integra perfettamente con le piattaforme di e-commerce, la gestione dei contenuti Web, la gestione dell'inventario, i punti vendita (POS) e i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM).