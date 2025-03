Strumenti di commercio elettronico - App più popolari

Noibu

noibu.com

Noibu è uno strumento di monitoraggio dei siti Web di e-commerce che aiuta a rilevare, stabilire le priorità e risolvere i bug che incidono sulle entrate e che potrebbero ostacolare l'esperienza dell'utente e causare frustrazione ai clienti e abbandono del carrello. Noibu monitora il tuo sito eCommerce e segnala gli errori in tempo reale. Noibu rileva il 100% di tutti gli errori che si verificano in ogni sessione utente e li aggiunge alla dashboard dove viene stabilita la priorità in base all'impatto che hanno sulle entrate. Progettato sia per i team aziendali che per quelli tecnici, Noibu aiuta a correlare l'impatto degli errori tecnici con le entrate, in modo che quelli più critici possano essere risolti in via prioritaria. Ecco come Noibu aiuta a semplificare il rilevamento, l'assegnazione delle priorità e la risoluzione degli errori per diversi team: Team aziendali: correla l'impatto dei problemi al calo delle conversioni sul sito Web e alla corrispondente perdita di entrate che si verifica a causa di intoppi nel percorso del cliente. Ciò consente ai team aziendali di analizzare in che modo gli errori sul loro sito incidono direttamente sui loro profitti. Product manager: assegnando automaticamente priorità e classificando i problemi critici rilevati sui siti di e-commerce, Noibu aiuta i product manager ad allocare in modo efficiente gli sforzi degli sviluppatori, in modo che gli errori con la priorità più alta vengano affrontati per primi e quelli con priorità bassa vengano rimossi dalla visualizzazione Priorità. Team di ingegneri: Noibu fornisce tutte le informazioni tecniche (fino all'esatta riga di codice) richieste dagli sviluppatori per risolvere l'errore, riducendo così drasticamente i tempi di riproduzione dell'errore e di risoluzione. Per ulteriori informazioni su come Noibu può rilevare, dare priorità e risolvere gli errori sul tuo sito di e-commerce e aiutarti a recuperare le entrate perse, contattaci all'indirizzo [email protected].