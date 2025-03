Software di ricerca per l'e-commerce - App più popolari

Segmentify

Segmentify è una piattaforma di personalizzazione basata sull'intelligenza artificiale che aiuta le aziende di e-commerce a migliorare l'esperienza dei clienti e ad aumentare le conversioni. Soluzioni di crescita Aumenta le conversioni e la fidelizzazione con consigli personalizzati, campagne di coinvolgimento e strategie di upsell. Ricerca e scoperta Migliora gli acquisti con ricerca personalizzata, filtri dinamici e scoperta dei prodotti. Channel Marketing Promuove il coinvolgimento segmentato multicanale tramite e-mail e notifiche push. Segmentify è una piattaforma di coinvolgimento dei clienti che aiuta a semplificare il percorso di crescita dell'e-commerce aiutandoti a scoprire come aumentare il valore della vita del cliente. Per raggiungere questo obiettivo, Segmentify offre una gamma di funzionalità, tra cui soluzioni di personalizzazione come raccomandazione, coinvolgimento, pacchetti dinamici; Soluzioni per i dati dei clienti tra cui segmentazione e profili dei clienti; Soluzioni di marketing multicanale come e-mail e messaggistica push e soluzioni di merchandising come Casella di ricerca, Searchandising e altro ancora.