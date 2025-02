Software di ricerca per l'e-commerce - App più popolari - Sint Maarten

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity è uno dei principali fornitori di personalizzazione intelligente dell'e-commerce e fornisce la soluzione perfetta per le aziende sia B2C che B2B per aumentare le entrate online, il valore medio degli ordini, il tasso di conversione online e anche creare un database di clienti fedeli. PureClarity ti consente di offrire ai tuoi clienti un'esperienza di acquisto online altamente personalizzata e pertinente attraverso un'ampia gamma di funzionalità di personalizzazione dell'e-commerce intelligenti, convertendo i tuoi visitatori online in clienti fedeli. Il software è compatibile con tutte le piattaforme di e-commerce e offre plug-in/estensioni per Magento 1x e 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce e Kooomo. PureClarity funziona in modo efficace con qualsiasi quantità di dati e funziona fin dal primo giorno. Le aziende generalmente iniziano a vedere risultati positivi rapidamente. Le funzionalità di PureClarity includono: Contenuti personalizzati: ti consentono di creare un dialogo 1-2-1 pertinente e coinvolgente. Visualizza contenuti mirati e banner pubblicitari pertinenti per ciascuno dei tuoi visitatori online. Trasformali in clienti abituali e fedeli mostrando promozioni, offerte e immagini a cui sono interessati. Consigli intelligenti che sanno cosa vogliono i tuoi clienti prima che lo facciano loro. Mostrando ai clienti il ​​prodotto giusto al momento giusto nel loro percorso, puoi aumentare la conversione online e le entrate. Lascia che l'intelligenza artificiale di PureClarity esegua l'upsell e il cross-sell dei prodotti in tempo reale durante tutto il percorso del cliente per massimizzare le vendite online. Personalizzazione all'interno della ricerca: porta i tuoi clienti dalla ricerca direttamente al pagamento. Puoi consentire ai clienti di trovare facilmente esattamente ciò che stanno cercando visualizzando consigli e contenuti personalizzati sui prodotti in tempo reale mentre effettuano ricerche nel tuo sito Web e nelle pagine dei risultati di ricerca. Personalizzazione all'interno dell'e-mail che reinserisce i tuoi clienti nel tuo funnel di vendita. Attira i clienti a tornare sul tuo sito web includendo prodotti su misura per la loro esperienza sul posto. Convinci i tuoi clienti a comprare, comprare di nuovo o rivisitare il loro carrello abbandonato. Perché non inserire un incentivo per entusiasmarli davvero. PopUp che attirano l'attenzione dei tuoi clienti! Crea popup personalizzati e cattura popup tramite e-mail per aumentare il coinvolgimento e aumentare il tasso di conversione online. Approfondimenti e analisi che comprendono il valore e il potenziale potere d'acquisto di ciascuno dei tuoi clienti. Puoi ottenere una visione completa del comportamento dei tuoi visitatori, dei segmenti di clienti e delle prestazioni della campagna e scoprire come massimizzare il potenziale del tuo sito web per aumentare ulteriormente le entrate.