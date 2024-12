Più popolari Aggiunti di recente Software di ricerca per l'e-commerce - App più popolari - Norvegia

Il software di ricerca per l'e-commerce migliora l'esperienza di acquisto dei consumatori online facilitando la ricerca dei prodotti migliori per le loro esigenze. Analizza e indicizza i dati dei prodotti e altre informazioni sull'e-commerce, semplificando il processo di ricerca per gli acquirenti. Questo software offre inoltre consigli intelligenti sui prodotti, aiuta a ridurre l'abbandono del carrello, migliora il coinvolgimento dei clienti e aumenta le entrate. Utilizzati principalmente da merchandiser e amministratori di piattaforme di e-commerce, gli approfondimenti e le analisi forniti da questo software aiutano anche i team di marketing e vendita a perfezionare le loro strategie per generare maggiori entrate.