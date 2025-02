Piattaforme di commercio elettronico - App più popolari - Turchia

RepSpark

repspark.com

RepSpark è una piattaforma di e-commerce all'ingrosso B2B a cui si affidano centinaia di marchi per far crescere la propria attività all'ingrosso e connettersi con oltre 40.000 rivenditori. RepSpark dispone di strumenti per aiutare i marchi emergenti a far crescere la loro presenza al dettaglio e costruire una forza vendita produttiva su una piattaforma B2B digital-first. RepSpark dispone di funzionalità B2B aziendali, librerie API e integrazioni scalabili per soddisfare le complesse esigenze dei marchi di tutto il mondo. I marchi su RepSpark vedono un valore medio degli ordini (AOV) più elevato. Visita www.RepSpark.com/case-studies e scopri come: * Calliope ha aumentato le vendite B2B del 53% in un mese passando da ShopifyPlus a RepSpark * 5.11 Tactical esteso a 1.600 acquirenti B2B utilizzando un'unica piattaforma unificata * Johnnie-O ha aumentato l'AOV B2B di 744% su RepSpark * ...decine di altri marchi sfruttano RepSpark per far crescere la propria attività all'ingrosso. Gestione delle vendite B2B, inserimento ordini online, strumenti di marketing, cataloghi digitali e fogli di linea, app mobili per rappresentanti di vendita, rivenditori e amministratori.