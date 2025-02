Piattaforme di commercio elettronico - App più popolari - Svezia

Twice Commerce

Il modo in cui le persone consumano i beni sta cambiando. Il possesso di beni materiali non gioca un ruolo così importante nella vita delle persone. Allo stesso tempo, sempre più persone scelgono di acquistare beni usati anziché nuovi. Per soddisfare questa nuova domanda, i commercianti hanno bisogno di software ottimizzati per la modalità di consumo circolare. Twice Commerce è la piattaforma che aiuta le aziende a vendere, noleggiare e rivendere prodotti e servizi senza attriti. Con Twice, le aziende possono creare un'offerta che corrisponda al modo in cui le persone desiderano acquistare prodotti e servizi, sia noleggiando a breve termine, abbonandosi o acquistando. Twice fornisce anche un negozio di e-commerce già pronto e strumenti per vendere di persona. I robusti sistemi di gestione dell'inventario e degli ordini aiutano a gestire le operazioni del negozio senza intoppi e garantiscono che i dati critici rimangano sicuri e sempre aggiornati. In qualità di fornitore di pagamenti conforme PCI di livello 1, Twice Commerce può offrire un'elaborazione dei pagamenti sicura immediatamente, quindi non devi preoccuparti di complesse integrazioni di terze parti. Twice è utilizzato da migliaia di commercianti in tutto il mondo, compresi settori che spaziano dallo sport alla moda, alla mobilità e all'elettronica.