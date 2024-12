Più popolari Aggiunti di recente Software di personalizzazione dell'e-commerce - App più popolari - Norvegia

Il software di personalizzazione dell'e-commerce migliora l'esperienza di acquisto online adattandola ai singoli consumatori. Monitorando il comportamento degli utenti in tempo reale su vari canali, questo software fornisce messaggi personalizzati che guidano gli utenti a scoprire e acquistare prodotti o servizi. Gli esperti di marketing e i professionisti dell'e-commerce utilizzano questo software per aumentare le vendite online. In genere, il software di personalizzazione dell'e-commerce viene offerto come soluzione autonoma che si integra con piattaforme di e-commerce, software del carrello degli acquisti e sistemi di gestione delle informazioni sul prodotto (PIM). Inoltre, alcuni fornitori lo combinano con software di e-merchandising o software di vendita al dettaglio multicanale per un approccio più completo.