Software di analisi dell'e-commerce - App più popolari

La piattaforma di eCommerce AI di Noogata fornisce ai produttori di beni di largo consumo e ai marchi digitali approfondimenti strategici e intelligence competitiva per sovraperformare i concorrenti su Amazon. Con un potente assistente alla crescita basato sull'intelligenza artificiale, ora è semplice per i professionisti o i team di e-commerce scoprire ed estrarre informazioni rilevanti, agire e misurare la crescita delle prestazioni sul tuo scaffale digitale. Il primo assistente AI al mondo per Amazon fornisce approfondimenti, avvisi sulla concorrenza e consigli focalizzati sulla crescita in un unico semplice feed. Per i team di grandi dimensioni, Noogata ti consente di pianificare, definire strategie, assegnare attività e agire in un'unica piattaforma. Oggi chiunque può far crescere la propria attività su Amazon grazie al potere dell’intelligenza artificiale. Nessuna supposizione, nessuno stress, solo le intuizioni che hanno un impatto positivo. Sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale per la crescita di Amazon: - Ottieni approfondimenti e strategie su cui puoi agire per avere un impatto positivo sul tuo marchio - Individua i marchi concorrenti e monitora la quota di mercato per il tuo scaffale digitale - Ottimizza i contenuti dei prodotti per favorire la conversione organica e aumentare la visibilità - Capitalizzare sulla ricerca opportunità di tendenza prima dei tuoi concorrenti - Scopri come il tuo prodotto compete con prodotti concorrenti rilevanti - Effettua il reverse engineering di strategie pubblicitarie per aumentare il ROI e ridurre l'ACoS Scopri come sbloccare l'ipercrescita delle vendite, migliorare le prestazioni degli scaffali digitali e far crescere la tua attività su Amazon con la potenza di AI.