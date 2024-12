Software per la gestione degli ex studenti

Software di analisi dell'e-commerce - App più popolari - Mauritius Più popolari Aggiunti di recente

Il software di analisi dell'e-commerce tiene traccia delle prestazioni dei rivenditori online. Aiuta le aziende a identificare i prodotti con le prestazioni migliori e quelle con le prestazioni peggiori, a monitorare il comportamento degli acquirenti e dei consumatori e a individuare i problemi che influiscono sul business. I professionisti dell'e-commerce utilizzano questi strumenti per aumentare le vendite e migliorare l'esperienza del cliente. Inoltre, i gestori dell'inventario li utilizzano per l'evasione degli ordini e i contabili li utilizzano per tenere traccia dei costi e della redditività. Sebbene la maggior parte delle piattaforme di e-commerce offra funzionalità di reporting e analisi, il software di analisi dell'e-commerce viene generalmente fornito come soluzione autonoma. Alcuni fornitori di software di analisi includono funzionalità specifiche per l'e-commerce nei loro prodotti. Tuttavia, poiché i software di analisi generici non sempre soddisfano le esigenze specifiche dell'e-commerce, tali prodotti non sono inclusi in questa categoria.