Software di spedizione drop - App più popolari - Tagikistan

Yakkyofy aiuta i proprietari dei negozi ad automatizzare completamente la gestione del loro negozio Dropshipping Woocommerce. Yakkyofy ti procura i prodotti da vendere, anche brandizzati con il tuo logo, ti aiuta a importarli nel tuo negozio con pochi click e si occupa di tutto il processo di evasione degli ordini in automatico. ##Caratteristiche principali Distinguiti e batti la concorrenza con le nostre fantastiche funzionalità! #Prevenzioni prodotti in tempo reale Cerca e trova migliaia di prodotti in tempo reale grazie alla nostra estensione Chrome e aggiungili al tuo negozio WooCommerce con pochi clic. #Goditi gratuitamente il software Yakkyofy Yakkyofy è completamente gratuito per te: -Nessun canone mensile -Evasione degli ordini illimitata e gratuita -Approvvigionamento di prodotti gratuito -Gestione di più negozi gratuita -Nessun costo di stoccaggio Paghi solo per i prodotti che acquisti. #Aumenta i tuoi margini Yakkyofy ti offre prodotti a prezzi B2C, ovvero dal 15% al ​​50% in meno rispetto ai prezzi offerti sui più comuni Marketplace cinesi. Approfitta dei prezzi scontati dei prodotti e aumenta il tuo margine di vendita. #Costruisci il tuo marchio Yakkyofy ti aiuta a effettuare il dropshipping di prodotti marchiati con il tuo logo o a spedirli in pacchi e scatole personalizzati. Puoi anche includere una carta coupon nei tuoi pacchi per aumentare la fedeltà dei clienti e le tariffe di reso. #Spedizione Veloce Yakkyofy per impostazione predefinita spedisce i tuoi pacchi con il metodo di spedizione più veloce disponibile per il paese di destinazione. Possiamo offrire la consegna in 3-8 giorni negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi dell'UE ed entro 12 giorni per più di 30 paesi in tutto il mondo. Disponiamo anche di servizi di spedizione che ci consentono di spedire in oltre 100 paesi. #Aggiornamenti del livello delle scorte in tempo reale Yakkyofy aggiornerà il tuo livello delle scorte in tempo reale, per assicurarti di essere sempre informato quando l'inventario dei tuoi prodotti sta per esaurirsi. In questo modo, potrai controllare il tuo inventario ogni volta che vuoi, comodamente da casa, visitando la scheda Magazzino Virtuale nel tuo Account Yakkyofy. #Tracciamento della spedizione in tempo reale Yakkyofy caricherà un numero di tracciamento per ogni ordine che spedisci con noi sulla tua dashboard Yakkyofy, non appena l'ordine sarà evaso, e allo stesso tempo invierà un'e-mail per avvisare automaticamente il tuo cliente finale. In più, grazie alla scheda sullo stato della spedizione, saprai sempre in tempo reale dove si trovano i tuoi pacchi e se sono stati consegnati o meno. #Evasione automatica degli ordini Smetti di perdere tempo pagando i tuoi ordini manualmente! Attiva il tuo eWallet per iniziare a elaborare automaticamente i tuoi ordini non appena i tuoi clienti effettuano il check-out. Nessun clic richiesto. #Vendite in bundle Yakkyofy ti consente di inviare più prodotti acquistati da un singolo cliente nello stesso ordine, pagando una sola consegna. #Automazione del markup Yakkyofy ti consente di aggiungere regole per aggiungere automaticamente il markup ai tuoi prodotti. #DashboardMultistore Puoi collegare tutti i tuoi negozi Shopify e Woocommerce a un unico account Yakkyofy e gestire tutti i tuoi ordini da un solo posto. #Un solo partner Yakkyofy ti procura i prodotti di cui hai bisogno, trova nuovi fornitori quando quello vecchio esaurisce le scorte, gestisce la personalizzazione dei tuoi prodotti e organizza la consegna delle scorte. Yakkyofy fornirà tutto l'approvvigionamento e la logistica per la tua attività e ti aiuterà a gestire tutti i tuoi negozi, tutti i tuoi ordini, preventivi e spedizioni da un solo account e con un solo partner. #Supporto Se hai domande o hai bisogno di assistenza tecnica, contattaci nella nostra chat online o inviaci un'e-mail a [email protected] Oppure dai un'occhiata ai nostri video tutorial qui https://yakkyofy.com/ dropshipping-video-tutorial/