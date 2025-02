Software di spedizione drop - App più popolari - Thailandia

ShipperHQ

shipperhq.com

Mantieni le aspettative con ShipperHQ! ShipperHQ semplifica la personalizzazione delle tariffe e dei metodi di spedizione offerti ai clienti online. Sia che tu voglia ridurre l'abbandono del carrello, abbassare i costi di spedizione, offrire la spedizione internazionale (o tutto quanto sopra), ShipperHQ ti consente di personalizzare il tuo checkout per allinearlo agli obiettivi aziendali specifici che hai. Con oltre un decennio di esperienza al servizio di decine di migliaia di rivenditori in tutto il mondo, ShipperHQ ti offre la flessibilità di impostare la spedizione gratuita, personalizzare le tariffe per prodotto, eseguire promozioni e molto altro attraverso strumenti avanzati di gestione delle spedizioni per l'e-commerce. Prendi il controllo di quanto addebiti ai clienti per la spedizione • Crea tariffe di spedizione personalizzate e in tempo reale per gruppi definiti di prodotti • Imposta i costi di spedizione per determinate zone geografiche, pesi dei prodotti, soglie di prezzo, quantità nel carrello e clienti • Aggiungi sconti speciali, supplementi e promozioni, inclusa la spedizione gratuita • Attiva tariffe tabellari, spedizione a tariffa fissa e costi di spedizione basati sul peso dimensionale • Suddividi i prezzi di spedizione internazionali, comprese commissioni come dazi e tasse Personalizza il tuo checkout in base ai tuoi requisiti di spedizione • Crea regole o restrizioni di spedizione per determinati corrieri ( UPS, FedEx, ecc.) e metodi (via terra, LTL, Espresso, ecc.) • Automatizza il modo in cui calcoli la spedizione per più magazzini o fornitori dropship • Valuta in base al numero più vicino o al minor numero di origini di spedizione per un cliente • Definisci regole per spedire determinati articoli separatamente o in pacchi multipli • Offrire opzioni come ritiro in negozio, spedizione di merci LTL e consegna lo stesso giorno alla cassa • Stabilire tempi limite, tempi di consegna, date di blackout e tempo massimo di transito per date di consegna stimate precise • Abilita convalida dell'indirizzo per determinare se l'indirizzo di un cliente è residenziale o commerciale Supporta oltre 30 corrieri, tra cui: UPS (piccoli pacchi, LTL Freight, Ground with Freight Pricing, UPS Access Point), FedEx (Small Package, LTL Freight, SmartPost, Hold at Location ), ReTrans Freight, USPS, DHL (Express, eCommerce), uShip, Zenda, DHL Express tramite ILS, FlavorCloud, Cerasis, Deliv, Australia Post (Retail, eParcel), Canada Post, YRC Freight, GLS/GSO e Fastway richiede Real -Funzione di spedizione calcolata in tempo L'app ShipperHQ richiede che tu abbia abilitato la funzione di spedizione calcolata in tempo reale sul tuo account Shopify per ricevere valutazioni di terze parti. Inizia oggi con ShipperHQ Sperimenta in prima persona la potenza di ShipperHQ con una prova gratuita di 30 giorni senza rischi su ShipperHQ.com. Oltre ai nostri piani Essentials, Standard e Pro, offriamo anche un'opzione Enterprise con prezzi personalizzati e accesso completo alle funzionalità di gestione delle spedizioni di ShipperHQ. Si integra con UPS, DHL, FedEx, USPS, ReTrans Freight, >30 corrieri