Software di analisi dei droni - App più popolari

Le aziende utilizzano software di analisi dei droni per accedere, osservare e analizzare i dati aerei catturati dai droni. Questi strumenti avanzati offrono rappresentazioni sia 2D che 3D delle posizioni rilevate, comprese caratteristiche come mappe di pendenza e modelli di superficie digitali. Inoltre, facilitano le misurazioni delle distanze e i calcoli per lunghezza, area e volume, particolarmente utili per valutare le quantità delle scorte. Destinati principalmente agli analisti di dati, gli strumenti di analisi dei droni estraggono preziose informazioni dai dati aerei. Le imprese edili e minerarie, in particolare, sfruttano queste informazioni per analisi di inventario rapide e precise, superando i metodi convenzionali. Inoltre, aiutano a garantire la conformità e la sicurezza verificando l'aderenza dei macchinari alle normative. Il software di analisi dei droni aziendali è prezioso anche per le società di assicurazione e di gestione immobiliare, poiché semplifica le ispezioni, in particolare per aree difficili come i tetti, attraverso l’analisi delle immagini.