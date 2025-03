Software di analisi dei droni - App più popolari - Città del Vaticano

SenseHawk

SenseHawk è l'app definitiva per siti solari per team di costruzione e O&M. La nuova suite software basata su GIS di SenseHawk rende la gestione delle risorse solari semplice come utilizzare la tua applicazione di mappa mobile preferita. I suoi strumenti di produttività e collaborazione acquisiscono e organizzano i dati attorno a un gemello digitale della risorsa solare. L'app integra e visualizza dati, che vanno dalla topografia e documenti di progettazione alle informazioni sulle apparecchiature e sull'attività in loco. Poiché i dati sono georeferenziati in base a componenti o posizioni specifiche di un impianto solare, la gestione remota diventa più semplice. SenseHawk potenzia i processi delle risorse solari e le operazioni del sito: + Visualizzazione mappa Carica KML, file CAD e crea visualizzazioni mappa per il tuo sito. Annota, aggiungi attività, moduli e altro ancora. Semplifica la navigazione in cantiere. + Fotografie Esplora il sito, fai clic su un'immagine, crea un'attività o allegala a un'attività esistente. + File/Documenti Carica e organizza file e documenti di progetto. Condividi, gestisci versioni, collabora e allega attività. Capovolgi facilmente i documenti al completamento del progetto. + Compiti Assegna compiti personalizzati o basati su modelli al tuo equipaggio, completi di liste di controllo, date di scadenza, commenti, documenti, fotografie e altro ancora. + Moduli Elimina i moduli cartacei con moduli digitali ricchi di funzionalità. Digitalizza, imposta regole, raccogli informazioni, esegui flussi di lavoro basati sull'input e altro ancora. + Chat La chat contestuale integrata semplifica la comunicazione con individui o team e mantiene il tuo team concentrato e produttivo. Non fermarsi mai per mancanza di informazioni. + Modelli I modelli di moduli e attività eliminano la fatica di impostare attività ripetitive e creare moduli. Crea modelli per l'organizzazione o all'interno di un progetto. Condividi, importa, aggiorna e altro ancora. + Flussi di lavoro Definisci i flussi di lavoro per automatizzare i processi. Aggiungi approvazioni, crea automaticamente attività, controlla la non conformità dei moduli e altro ancora.