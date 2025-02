Software di analisi dei droni - App più popolari - Svezia

Scopito

Scopito è una piattaforma basata su cloud per la gestione dei dati visivi. Aiuta le Utilities e i DSP ad archiviare, analizzare e condividere le immagini delle loro ispezioni visive e fornisce una panoramica delle loro risorse e delle loro condizioni. Scopito non è in abbonamento, ma il cliente paga un importo fisso per ogni ispezione memorizzata sulla piattaforma, con possibilità di sconti a volume. Scopito è dotato di potenti strumenti di analisi delle immagini e scorciatoie da tastiera intelligenti, per ottimizzare il flusso di lavoro per il rilevamento e la gestione dei guasti. Sono disponibili integrazioni con i sistemi SAP. Inoltre, i clienti hanno la possibilità di esternalizzare l'analisi al team di Scopito, che sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale ed esperti in materia per l'attività e fornisce risultati direttamente nella piattaforma. Poiché il prodotto è basato su cloud, condividere le ispezioni per la revisione o l'analisi è semplice. Gli utenti aggiuntivi sono gratuiti e le aziende possono gestire autonomamente i livelli di accesso, i ruoli e i diritti direttamente dalla piattaforma. È anche possibile ospitare Scopito on-premise. Per le consegne, Scopito dispone di una funzionalità di reportistica completamente personalizzabile che esporta sia in PDF che in CSV. Per le aziende che desiderano personalizzare la piattaforma, Scopito offre una soluzione di white labelling. I clienti white label possono utilizzare la piattaforma da un URL personalizzato e con un design specializzato secondo la loro scelta. ______ Scopito ha iniziato la sua carriera come produttore di droni con il nome Dutch Drones. Tuttavia, l'attenzione del team si spostò rapidamente e i Droni danesi divennero Heliscope; un fornitore di servizi di droni che ha sviluppato il proprio software di gestione delle immagini. Nel 2016 il software è diventato l'unico obiettivo e Heliscope ha venduto la propria attività di ispezione per diventare Scopito. Oggi Scopito serve più di 7000 aziende in tutto il mondo e ha sedi in Danimarca e Stati Uniti.