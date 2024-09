Fornitori di registrazione del dominio - App più popolari - Albania Più popolari Aggiunti di recente

I fornitori di servizi di registrazione dei domini, noti anche come registrar di domini, assistono le aziende nella protezione dei nomi di dominio Internet. Questi servizi implicano l'elaborazione delle registrazioni dei nomi di dominio e la loro prenotazione per uno o due anni. I registrar di domini spesso forniscono agli utenti una funzione di ricerca dei domini per verificare la disponibilità dei domini desiderati. Questi servizi sono essenziali per le organizzazioni che desiderano creare e mantenere un sito Web o proteggere nomi di dominio per un uso futuro. Inoltre, i registrar di domini offrono servizi di trasferimento di domini per spostare i domini registrati a nuovi registrar. Alcuni forniscono anche servizi di parcheggio del dominio, consentendo agli utenti di ospitare semplici pagine web o spazi pubblicitari a cui possono accedere i visitatori del sito. I registrar dei domini di primo e secondo livello sono accreditati e supervisionati dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), un'organizzazione senza scopo di lucro responsabile della gestione del Domain Name System. Alcuni provider di hosting di siti Web includono anche la registrazione del dominio come parte dei loro pacchetti di hosting, offrendo alle organizzazioni un modo semplificato per gestire i propri domini.