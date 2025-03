Software per la scansione di documenti - App più popolari

Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Il software di scansione dei documenti è progettato per sostituire i tradizionali scanner fisici. Queste piattaforme offrono la possibilità di acquisire documenti e caricarli direttamente nel sistema. Una volta caricati, i documenti possono essere salvati in vari formati, inclusi .PDF, .JPEG e .TIFF. I file appena creati possono essere inviati via email come allegati o inviati direttamente dalla piattaforma stessa. Le soluzioni di scansione dei documenti spesso includono funzionalità per l'archiviazione e la gestione dei documenti precedentemente scansionati. Sebbene il software di scansione dei documenti possa essere utilizzato da quasi tutte le aziende, è più comunemente utilizzato negli uffici aziendali, supportando più team all'interno di un'organizzazione. Ad esempio, un venditore potrebbe utilizzarlo per inviare un contratto a un cliente, mentre un rappresentante delle risorse umane potrebbe inviare una lettera di offerta a un nuovo assunto. Queste soluzioni semplificano il processo di scansione e aiutano a ridurre i costi associati all'uso eccessivo di carta. Il software di scansione dei documenti in genere si integra con il software di acquisizione dei documenti per garantire l'archiviazione e la gestione sicura dei documenti.