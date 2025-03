Sensible

Sensible è una piattaforma sviluppata appositamente per gli sviluppatori per l'estrazione di dati strutturati da documenti, ad esempio moduli aziendali in formato PDF. Utilizza Sensible per integrare funzionalità di automazione dei documenti nei tuoi prodotti SaaS verticali. Con Sensible, puoi scrivere query di estrazione per qualsiasi documento e recuperare i fatti chiave come JSON Sensible è altamente configurabile. Puoi estrarre i dati in pochi minuti sfruttando GPT-4 e altri modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) oppure puoi ottenere un controllo capillare con le regole visive basate sul layout di Sensible. Combinando metodi di estrazione basati su layout e LLM, Sensible supporta l'intero panorama dei documenti, dai moduli aziendali strutturati e strutturati in modo coerente ai contratti legali variabili in forma libera.