Software per la scansione di documenti - App più popolari - Tagikistan

Redactable

redactable.com

Redactable è uno strumento di redazione di documenti basato su cloud che aiuta le organizzazioni a rimuovere in modo efficiente e sicuro informazioni sensibili da documenti PDF e altri tipi di file. Questa soluzione basata sull'intelligenza artificiale semplifica il processo di redazione, offrendo un notevole risparmio di tempo e una migliore protezione dei dati rispetto ai tradizionali metodi manuali. Progettato per aziende, studi legali, agenzie governative e qualsiasi organizzazione che gestisce documenti sensibili, Redactable affronta le sfide associate alle tecniche di redazione convenzionali. Elimina i rischi di oscuramento incompleto spesso riscontrati con metodi manuali come l'utilizzo di marcatori o strumenti di modifica PDF di base, che possono lasciare i dati sensibili vulnerabili all'esposizione. Redactable risolve due problemi critici spesso trascurati nei processi di redazione manuale. Innanzitutto, risolve il problema della rimozione incompleta dei dati che si verifica quando si utilizza un software di markup PDF per posizionare caselle nere su informazioni sensibili, un metodo che in realtà non elimina i dati sottostanti. In secondo luogo, sebbene alcuni software PDF consentano di modificare il contenuto del documento, spesso trascurano la rimozione dei metadati. Redactable garantisce che sia il contenuto visibile che i metadati nascosti siano completamente oscurati, fornendo una soluzione completa per la sicurezza dei documenti. Le caratteristiche principali di Redactable includono: * Redazione automatizzata basata sull'intelligenza artificiale per l'identificazione rapida e accurata delle informazioni sensibili * Redazione permanente che garantisce la rimozione completa dei dati sensibili, a differenza delle sovrapposizioni di scatole nere a livello di superficie * Tecnologia OCR per oscurare documenti scansionati e PDF basati su immagini * Rimozione garantita dei metadati per prevenire fughe di dati involontarie * Integrazione con i più diffusi servizi di archiviazione cloud come Box e OneDrive per un flusso di lavoro senza interruzioni Redactable offre vantaggi significativi rispetto ai metodi di redazione tradizionali: 1. Efficienza in termini di tempo: gli utenti segnalano un risparmio di tempo fino al 98% rispetto ai processi di redazione manuale, rendendoli sostanzialmente più veloci rispetto ad Adobe o ad altri editor PDF. 2. Sicurezza migliorata: a differenza dei metodi di redazione manuale come i marcatori o le scatole nere nel software di markup PDF, che possono essere invertiti o visti attraverso, Redactable fornisce una redazione permanente e irreversibile delle informazioni sensibili. 3. Conformità e verificabilità: la piattaforma genera certificati di redazione, creando una chiara traccia di controllo di tutte le revisioni eseguite: una caratteristica cruciale per le organizzazioni soggette alla conformità normativa. 4. Accessibilità: essendo una soluzione basata su browser, è possibile accedere a Redactable da qualsiasi dispositivo dotato di connessione Internet, eliminando la necessità di installazione di software specializzato. 5. Versatilità: lo strumento può gestire vari tipi di documenti, inclusi i documenti scansionati, grazie alle sue funzionalità OCR integrate. Le organizzazioni che utilizzano Redactable possono gestire in modo efficiente progetti di redazione su larga scala, mantenere la riservatezza dei documenti e garantire la conformità alle normative sulla protezione dei dati. Che si tratti di redigere un singolo documento PDF o di elaborare file in blocco, Redactable fornisce un'interfaccia intuitiva che semplifica l'intero flusso di lavoro di redazione. Automatizzando il processo di redazione, Redactable non solo fa risparmiare tempo ma riduce anche al minimo il rischio di errore umano, fornendo una soluzione più affidabile per proteggere le informazioni sensibili nei documenti. Ciò lo rende uno strumento prezioso per le industrie che trattano dati riservati, come i settori legale, sanitario, finanziario e governativo.