AirMason

airmason.com

AirMason è una piattaforma in continua evoluzione progettata per aiutare i team delle risorse umane ad aumentare l'efficienza quando si tratta di creazione, progettazione, distribuzione e raccolta di firme di documenti, il tutto in tempo reale. AirMason ti aiuta a trasformare il processo di creazione del manuale esistente in un'unica fonte di verità pulita ed efficiente, in linea con il tuo marchio e la tua cultura e che fornisce automazione per far risparmiare tempo al tuo team.