Software per la creazione di documenti - App più popolari - Tagikistan

Xtensio è il modo più semplice per i team di creare, condividere, presentare e gestire materiale aziendale senza supporto cartaceo. Oltre 185.000 consulenti, agenzie, imprenditori ed educatori utilizzano Xtensio per creare documenti più intelligenti e semplificare il flusso di lavoro. La piattaforma basata su cloud di Xtensio semplifica la trasformazione degli obiettivi aziendali in realtà. Dagli imprenditori che lanciano la propria azienda, ai team di marketing che promuovono marchi globali e altro ancora, lo strumento aiuta gli utenti a catturare la loro visione con documenti, pagine web e presentazioni intelligenti e belli. Scegli tra centinaia di modelli ed esempi. Cambia combinazioni di colori, immagini e inserisci i tuoi contenuti. Oppure inizia da zero e costruisci tutto ciò di cui hai bisogno da zero. Combinando le capacità di progettazione di un costruttore di siti Web con la funzionalità collaborativa di un editor di contenuti, miriamo a rivoluzionare il modo in cui le aziende comunicano in un mondo in cui l'innovazione perpetua è la nuova normalità. Lanciato nel 2015, Xtensio è lo sforzo iniziale di Fake Crow (www.fakecrow.com), uno studio di design di prodotto creativo specializzato in soluzioni digitali per aziende lungimiranti. Xtensio ha iniziato come creatore di startup per visualizzare il proprio profilo aziendale e mostrare agli investitori di cosa si occupano. Poi si è trasformato in un toolbox che offre non solo strumenti di presentazione ma anche template interattivi utili durante le fasi di ricerca, brainstorming, pianificazione e strategia di un'azienda. Oggi Xtensio favorisce lo scambio di idee, trasformando una visione in pagine tangibili di comunicazione. Il nostro piccolo ma potente team di imprenditori, designer e creatori di contenuti aderisce alla mentalità snella generando valore reale per i nostri utenti senza sprecare risorse. Con sede a Los Angeles, California, Xtensio è caratterizzato dalla creatività, dalla vivacità culturale e dallo spirito innovativo che permea la città. Prova gratuitamente l'editor di Xtensio e tutti i modelli e gli esempi. Esegui l'upgrade per salvare il tuo lavoro e accedere a tutta la potenza della piattaforma! Scopri di più su come Xtensio può aiutarti su www.xtensio.com e seguici su Facebook, Twitter e LinkedIn per rimanere aggiornato sulle novità e sugli aggiornamenti dei prodotti.