Software DMARC - App più popolari - Sint Maarten

Il software DMARC, che sta per Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance, è progettato per aiutare le aziende a garantire che le e-mail inviate dai propri domini siano correttamente autenticate secondo due standard di sicurezza chiave: DomainKeys Identified Mail (DKIM) e Sender Policy Framework ( SPF). Questi strumenti assistono in vari aspetti del protocollo DMARC, svolgendo un ruolo cruciale nella prevenzione di attività fraudolente come lo spoofing e il phishing della posta elettronica che potrebbero mettere a rischio i dipendenti o i clienti di un'organizzazione. I dipartimenti IT utilizzano il software DMARC per configurare e gestire gli account di posta elettronica all'interno dell'organizzazione, inclusi i domini a livello aziendale e quelli specifici di dipartimenti o individui. Determinando l'allineamento DMARC e applicando l'autenticazione DMARC, questi strumenti possono rilevare e bloccare e-mail sospette che tentano di impersonare messaggi legittimi provenienti da uno o più indirizzi Web registrati dell'organizzazione. Il software DMARC si integra spesso con soluzioni gateway di posta elettronica sicure e alcuni strumenti nella categoria Secure Email Gateway possono includere funzionalità che supportano la conformità DMARC. Sta diventando sempre più comune che altri software di sicurezza incorporino i protocolli DMARC come elemento critico di strategie di sicurezza informatica più ampie. L'uso del software DMARC dovrebbe essere integrato da altri strumenti di governance, rischio e conformità per garantire che le pratiche aziendali siano in linea con le politiche pertinenti. I fornitori di servizi di conformità IT possono valutare le attuali misure di sicurezza della tua azienda rispetto a standard come il protocollo DMARC. La collaborazione con fornitori di consulenza sulla sicurezza informatica può aiutare ulteriormente il management e i team IT a comprendere l’importanza dell’applicazione di DMARC, insieme ad altre misure di sicurezza, per proteggere la tua organizzazione e i suoi clienti dalle minacce informatiche.